Haberler
Yaşam
İşte Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Menekşe Teyze’nin hayatı: Meğer 25 yıl çocuk özlemi çekmiş
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:07
ATV'de yayınlan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Senirköy'den katılan 63 yaşındaki Menekşe Koyuncu başarılı performansı ve doğallıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Emekli öğretmen olan kocası İsa Koyuncu'nun Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerini eğitirken kendisini de eğittiğini belirten Menekşe Koyuncu, yarışmadan kazandığı ödülü ise bayramda köydeki çocuklara dağıtacağını açıkladı. 25 yıl çocuk özlemi çeken Menekşe Teyze, hayat hikayesini şu sözlerler anlattı...