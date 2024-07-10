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Haberler Yaşam İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 12:40

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçen yıl Ankara'da yaşanmıştı. Tunahan Yılmaz, başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralandı. Bugüne kadar 15 ameliyat olan ve en son deri nakli yapılan küçük yavru kendini eve kapattı. Ailesi herkesten korkup kaçtığını anlattı. Sözleri yürekleri dağladı…

DHA
İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Takvim yaprakları 7 Aralık 2023'ü gösterdiğinde Ankara Keçiören'de başıboş köpek dehşeti yaşandı. 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan talihsiz yavru yere yığıldı.

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Hastaneye kaldırılan Tunahan, 15 kez ameliyat masasına yattı. En son deri nakli yapılan küçük çocuk taburcu edilerek eve yollandı.

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İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Baba Halil Yılmaz, "Şu anda gayet durumu iyi. 3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın.

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Tasmasıyla sokakta gezdirebilir. Biz de hayvanseveriz ama bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın. Burada herkes bir sorumluluk alsın.

İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim tek isteğimiz, sokaklarda başıboş köpek olmasın. Dün yine buradan 4 köpek geçti. Çocuklarımız artık bakkaldan ekmek almaya bile tek gidemez halde bu köpekler yüzünden. Çocuklarımızı ne okula ne parka artık tek başına gönderemiyorum" şeklinde konuştu.

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