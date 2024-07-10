İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!

Baba Halil Yılmaz, "Şu anda gayet durumu iyi. 3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın.