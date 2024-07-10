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İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
12:40
İşte köpek saldırısına uğrayan Tunahan’ın son hali: Eve kapandı herkesten kaçıyor!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay geçen yıl Ankara'da yaşanmıştı. Tunahan Yılmaz, başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralandı. Bugüne kadar 15 ameliyat olan ve en son deri nakli yapılan küçük yavru kendini eve kapattı. Ailesi herkesten korkup kaçtığını anlattı. Sözleri yürekleri dağladı…