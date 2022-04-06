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İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:30
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
13:30
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Raporda, "Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunda en önemli faktör sudaki besin maddeleri oranının artmasıdır. Tarımsal faaliyetler gerçekleştirilirken alınması gereken tedbirlere uyulmasının tarımsal kaynaklı kirliliği önemli ölçüde azaltacağı değerlendirilmektedir" denildi.