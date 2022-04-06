İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…

'EYLEM PLANI ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMALI'



Müsilajın kontrolü, önlenmesi ve bir daha benzeri çevre sorunlarının yaşanmaması için; kentsel, endüstriyel, tarımsal ve denizcilik gibi faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin tespit edilmesi gerektiği; kirlilik kaynaklarının etkisinin ve kirlilik yükünün azaltılması amacıyla da eğitim ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:



