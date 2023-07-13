Haberler Yaşam İşte Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu parçalara ayıran cani! Muhammed Nuh Kasadar için 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş!

Giriş Tarihi: 13.07.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 13:29

İşte Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu parçalara ayıran cani! Muhammed Nuh Kasadar için 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş!

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. (28) emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şüpheli; "Pazartesi günü birlikte menemen yedik. Sonra bizim eve geçip nargile içmeye başladık. O sıra eski konulardan konuşurken aramızda tartışma çıktı. İple boğarak öldürdüm" dediği iddia edildi. Öldürdükten sonra banyoda 6 parçaya ayırdığı cesedi evdeki derin dondurucuya koyduğunu öne süren cani aileye online mesajlaşma programından ulaşıp 40 bin dolar fidye istediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.