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İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ,kim ayrıldı? Survivor All Star’da elenen isim kim,hangi yarışmacı yarışmaya veda etti?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
00:54
İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ,kim ayrıldı? Survivor All Star’da elenen isim kim,hangi yarışmacı yarışmaya veda etti?
Survivor All Star heyecanla beklenen eleme oyunuyla bu akşam ekranlarda. İzleyiciler "Survivor kim elendi" sorgulaması yapmaya başladı. 6 Haziran Perşembe akşamı elenen yarışmacı belli oluyor. Heyecanla dolu strateji ve güç oyunuyla bir kişi yarışmaya veda edecek. Birbinden güçlü yarışmacıların bulunduğu potada ilk eleme adayı Merve, ikinci eleme adayı Atakan, üçüncü eleme adayı Seda ve son aday Nefise olmuştu. Survivor kim elendi? Yarışmacının takipçileri tarafından kimin elendiğin, hangi ismin yarışmaya veda ettiği araştırılıyor. Peki, 6 Haziran Survivor kim elendi? İşte elenen yarışmacı