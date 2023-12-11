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İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
12:23
İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!
Türkiye'nin gündemine oturan yüksek kâr getirili fon vurgununun başrolü Seçil Erzan'ın, Bozcaada'daki evi kilit mekanıydı. Sistematik olarak dolandırdığı ünlüleri de bu evde ağırladı. Ayrıca bu evi birçok kez ipotek ettiği ortaya çıktı. Bağ evinden villaya dönüştürdüğü malikanenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Detaylara ahaber muhabiri ulaştı…