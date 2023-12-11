İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Ayrıca bu evi birkaç kez ipotek ettiği anlaşıldı. Ahaber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale Bozcaada'daki o evle ilgili yeni detayları aktardı: "Tutuklu Seçil Erzan'ın bu evi, babası tarafından alınmış. Seçil Erzan'ın babası, yaz tatillerini burada geçirmiş.

Fon dolandırıcılığının 'kilit' mekanı! İşte kilit isim Seçil Erzan'ın ipotekli evi | Video