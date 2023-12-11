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Haberler Yaşam İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:23

İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Türkiye'nin gündemine oturan yüksek kâr getirili fon vurgununun başrolü Seçil Erzan'ın, Bozcaada'daki evi kilit mekanıydı. Sistematik olarak dolandırdığı ünlüleri de bu evde ağırladı. Ayrıca bu evi birçok kez ipotek ettiği ortaya çıktı. Bağ evinden villaya dönüştürdüğü malikanenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Detaylara ahaber muhabiri ulaştı…

İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Bankacı Seçil Erzan yüksek karlı fon yalanını ortaya attı. Futbol ve iş dünyasını dolandırdı. İddialara göre; toplamda 55 milyon dolar topladı. Ancak planları tutmadı. Ödemeleri yapamayınca foyası ortaya çıktı.

İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Suç ortaklarıyla birlikte yakalanıp tutuklandı. Seçil Erzan'ın birçok görüşmesini Gökçeada'daki bağ evinde yaptığı ortaya çıktı.

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İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Ayrıca bu evi birkaç kez ipotek ettiği anlaşıldı. Ahaber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale Bozcaada'daki o evle ilgili yeni detayları aktardı: "Tutuklu Seçil Erzan'ın bu evi, babası tarafından alınmış. Seçil Erzan'ın babası, yaz tatillerini burada geçirmiş.

Fon dolandırıcılığının 'kilit' mekanı! İşte kilit isim Seçil Erzan'ın ipotekli evi | Video

İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Daha sonra Seçil Erzan buraya gelip evi tadilat ettirmiş. Yaklaşık 2 dönüm içerinde bulunan bu bağ evi villaya dönüştürülmüş. Burayı tadilat eden kişiyi de dolandırdığı iddialar arasında.

İşte Seçil Erzan’ın kilit mekanı! 2 bin metrekarelik alanda 25 milyonluk malikane!

Seçil Erzan'ın birçok para karşılığında yine bu evi ipotek ettirdiği ve aldığı paralar karşılığında bazı protokolleri bu ev karşılığında devretme taahhüdü verdiği belirtiliyor.

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