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Haberler Yaşam İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:14

İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Türk boylarının il il dağılımlarını ve hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu merak ediyor musunuz? Konuyla ilgili yapılan kapsamlı araştırma sonucunda Türklerin soyağacının listesine ulaşıldı. Peki siz hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı ve haberin detayları…

İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

Hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırma sonucunda Türk Boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

İşte Türk boylarının il il dağılımı! Peki siz hangi Türk boyuna mensupsunuz?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.