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İşte ’nin en görkemli kaleleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'kulturportali' internet adresi üzerinden 'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. Türkiye'nin görkemli kaleleri arasında birinci bakın neresi oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 15:36
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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri

İşte 'nin en görkemli kaleleri...

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri

13- HOŞAP KALESİ - VAN


Hoşap Kalesi, Hoşap Suyu'nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi Urartu Devleti'ne kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beylerinin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır.

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri

19. yüzyıl ortalarında terkedilmiş olan kale, içerisindeki yapılarıyla günümüze büyük ölçüde sağlam olarak gelmiştir. Bu nedenle bölgenin dikkat çeken sembol yapılarından birisidir.

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri

12 - UÇHİSAR KALESİ - NEVŞEHİR


Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın zirve noktasıdır. Kapadokya'nın her yerinden görülen en büyük ve en güzel peribacasıdır. Kalenin zirvesi Kapadokya'nın kuşbakışı görüleceği tek yerdir. Kalenin zirvesinde çok sayıda oyma küp, oyma mezar ve büyük sarnıç bulunmaktadır.

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri


Kaleden kuzeye doğru aşağılara bakınca Cevizli peribacalarını, batıda Nevşehir'i ve Oylu Dağı'nı, kalenin hemen önünde yeni Uçhisar'ı, güneybatıda uzaklarda Hasan Dağı zirvesini görebilirsiniz.

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri

11- TİREBOLU KALESİ - GİRESUN

Tirebolu Kalesi, Tirebolu ilçe merkezinde, denize doğru uzanmış bir yarımadanın üzerinde yer alır. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kalenin içerisinde bazı binalara ait temeller vardır. Bunların başında güney duvarı içerisine oyularak yapılmış bir mescit mihrabı ve bu mescide ait duvar temelleri bulunmaktadır.

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İşte ’nin en görkemli kaleleri
İşte Türkiye’nin en görkemli kaleleri


Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer almaktadır.

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