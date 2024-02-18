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İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 4 ilçe var
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:06
İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 4 ilçe var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2023 nüfus verilerini açıklamıştı. TÜİK verileriyle birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler de belli oldu. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar...