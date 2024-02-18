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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 4 ilçe var
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:06

İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 4 ilçe var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2023 nüfus verilerini açıklamıştı. TÜİK verileriyle birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler de belli oldu. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İşte detaylar...

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul’dan 4 ilçe var

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi güncellendi. Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 4 ilçe bulunurken, zirvedeki ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi...

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul’dan 4 ilçe var

10- Ümraniye 723 bin 760

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İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul’dan 4 ilçe var

9 - Pendik 743 bin 774

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul’dan 4 ilçe var

8 - Seyhan 885 bin 273

İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi! Listenin ilk 10 sırasında İstanbul’dan 4 ilçe var

7 - Küçükçekmece - 792 bin 30

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