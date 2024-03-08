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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:38

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri? Ünlü ekonomi dergisi Forbes, milyonların merak ettiği konu ile ilgili yaptığı detaylı araştırmanın sonucunu paylaştı. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki il dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesini açıkladı. Liste, katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlandı. Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, en düşük puandan en yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında o ilimiz yer aldı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR İLLERİ LİSTESİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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