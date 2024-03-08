İşte Türkiye’nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesini açıkladı. Liste, katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlandı. Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, en düşük puandan en yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında o ilimiz yer aldı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri...