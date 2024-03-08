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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
10:38
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi! O şehir ilk sırada yer alıyor
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri hangileri? Ünlü ekonomi dergisi Forbes, milyonların merak ettiği konu ile ilgili yaptığı detaylı araştırmanın sonucunu paylaştı. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki il dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...