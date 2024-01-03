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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var
Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
11:28
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var
Dünyaca ünlü Forbes dergisi ilginç bir araştırmaya imza attı. "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine araştırma yapan Forbes, listeyi yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listeye o ilimiz damga vurdu. Peki Forbes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri...