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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var
Giriş Tarihi: 03.01.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 11:28

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

Dünyaca ünlü Forbes dergisi ilginç bir araştırmaya imza attı. "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine araştırma yapan Forbes, listeyi yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listeye o ilimiz damga vurdu. Peki Forbes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konular içeren dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerini yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz birçok kişiyi şaşırttı. Peki Forbes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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