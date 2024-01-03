İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri! Forbes açıkladı: İlk sırada o ilimiz var

Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konular içeren dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerini yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz birçok kişiyi şaşırttı. Peki Forbes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...