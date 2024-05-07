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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:58
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklandı. "Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler" en düşük puandan yükseğe doğru sıralanırken, ilk sıradaki şehir herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...