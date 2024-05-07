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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:58

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklandı. "Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler" en düşük puandan yükseğe doğru sıralanırken, ilk sıradaki şehir herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini açıkladı. Listenin ilk sırasındaki il herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İşte Forbes'in hazırladığı o liste...

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri güncel listesi! İlk sırada hangi şehir var?

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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