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İşte 'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

İşte 'nin en yaşanabilir şehirleri! Bu sorunun cevabını hiç merak ettiniz mi? Forbes dergisinin yaptığı araştırma önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesine bakın hangi iller kaçıncı sıradan girdi. Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. Sonuç sizi çok şaşırtabilir!

Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:55
İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

İşte en düşükten en yükseğe doğru il il yaşanabilirlik puanları!

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

77- BİTLİS

Genel Endeks Puanı: 31,85

İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri! Sonuçlar şaşırtıcı

76- AĞRI

Genel Endeks Puanı: 32,44

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