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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri
Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:49

İşte Türkiye'nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

"Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" sorusu uzun süredir internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapıldı ve milyonların merak ettiği soru yanıt buldu. Çeşitli kriterler ön plana çıkarılarak hazırlanan bir takım sorular katılımcılara yöneltildi. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listede, ilk 10 ilin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte 81 ilin IQ seviyesi…

İşte Türkiye’nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

"Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" listesi açıklandı. İl bazında katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listenin ilk 10 sırasındaki şehir dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte haberin detaylar...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl

94.19

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İşte Türkiye’nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

80- Siirt

94.52

İşte Türkiye’nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

79- Hakkari

95.16

İşte Türkiye’nin en zeki şehirler! 2023 listesine o ilimiz damga vurdu: İşte il il IQ seviyeleri

78- Artvin

95.36

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