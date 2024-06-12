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İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
09:45
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi
Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. İl il katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listenin ilk sırasındaki şehrimiz dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri sizce hangisi? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...