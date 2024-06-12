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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:45

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı. İl il katılımcı sayısının farklılık gösterdiği listenin ilk sırasındaki şehrimiz dikkat çekti. Peki Türkiye'nin en zeki şehri sizce hangisi? İşte il il IQ seviyeleri ve haberin detayları...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesine o ilimiz damga vurdu! Listenin ilk sırasındaki il herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

81- Bingöl

94.19

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İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

80- Siirt

94.52

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

79- Hakkari

95.16

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel liste! Zirvede hangi şehir var? İşte il il IQ seviyesi

78- Artvin

95.36

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