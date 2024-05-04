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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri
Giriş Tarihi: 04.05.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 20:40

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Katılımcılara çeşitli sorularak yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz ise herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri ve 81 ilin IQ seviyesi...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. Katılımcılara çeşitli alanlarda sorularak yöneltilerek yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. İlk sıradaki şehir herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

81- Bingöl

94.19

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İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

80- Siirt

94.52

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

79- Hakkari

95.16

İşte Türkiye’nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri

78- Artvin

95.36

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