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İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri
Giriş Tarihi: 04.05.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
20:40
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri güncel listesi! Listenin ilk sırasında o ilimiz var: İşte il il IQ seviyeleri
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Katılımcılara çeşitli sorularak yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz ise herkesi şaşırttı. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri ve 81 ilin IQ seviyesi...