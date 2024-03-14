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Haberler Yaşam İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:18

İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

"Hangi ülkede kaç tane savaş uçağı var?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasına yer alıyor. Özellikle İHA ve SİHA üretimiyle savunma sanayiinde önemli bir atan Türkiye, hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Peki hangi ülkede kaç tane savaş uçağı var? Merak edilen soru yanıt buldu. İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları…

İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Özellikle İHA ve SİHA üretimiyle savunma sanayisinde gücüne güç katan Türkiye, hava kuvvetlerinde de gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Eurofighter savaş uçağı özellikleri merak konusu olurken, ülkelerin savaş uçakları sayıları da internette en çok araştırılan konular arasında alıyor.

İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları ve Eurofighter savaş uçağı özellikleri…

İşte Eurofighter savaş uçağı özellikleri ve ülkelerin savaş uçakları…

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

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İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Savaş uçağı bulunmayan ülkeler şunlar:

Afganistan
Arnavutluk
Beliz
Benin
Butan
Bolivya
Bosna Hersek
Burkina Faso

İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Kamboçya
Kamerun
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çad

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