İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Özellikle İHA ve SİHA üretimiyle savunma sanayisinde gücüne güç katan Türkiye, hava kuvvetlerinde de gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Eurofighter savaş uçağı özellikleri merak konusu olurken, ülkelerin savaş uçakları sayıları da internette en çok araştırılan konular arasında alıyor.