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İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:18
İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları! Hangi ülkede kaç tane var? Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
"Hangi ülkede kaç tane savaş uçağı var?" sorusu internette en çok araştırılan konular arasına yer alıyor. Özellikle İHA ve SİHA üretimiyle savunma sanayiinde önemli bir atan Türkiye, hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Peki hangi ülkede kaç tane savaş uçağı var? Merak edilen soru yanıt buldu. İşte ülkelerin savaş uçağı sayıları…