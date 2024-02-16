İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı: İşte o veriler

Dünyada savunma sanayisi ile öne çıkan ülkemiz, savaş uçağı teknolojilerinde lider ülkeler arasında bulunuyor. Ülkemize ait olan güçlü ve ileri teknolojiye sahip savaş uçakları, uluslararası alanda da bir hayli tercih ediliyor. Türkiye hava kuvvetlerinde gücüne güç katmak için, Eurofighter savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Öte yandan ülkelerin savaş uçakları da merak konusu oluyor. Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları...