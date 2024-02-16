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İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı: İşte o veriler
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:44
İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı: İşte o veriler
Ülkemiz hem coğrafi yönden hem de güç bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle, güçlü motor sistemleri ve etkili silah donanımlarıyla donatılmış uçaklarımız dünya pazarında çokça ilgi görüyor. Savunma sanayisini güçlendirmek isteyen Türkiye, bu yönde önemli adımlar atıyor. Peki, hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları...