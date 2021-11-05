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Haberler Yaşam İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’
Giriş Tarihi: 05.11.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 17:20

İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünden sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un evden çıkış anı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı...

İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Son dakika: Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Peki o fotoğraflarda neler vardı? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Esra Hankulu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

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İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Olay gününe ait elimizde yeni görüntüler var. Burada Esra ve yanındaki arkadaşı Dilan Civelek. Esra bir markete giriyor.

İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

İçeride bir alışveriş söz konusu. Bu noktadaki görüntüler önemli.

İşte Ümitcan Uygun’un evden çıkış anı! ‘Bu görüntüler çok önemli!’

Esra oldukça sağlıklı hareketlerinde sekme yaşanmıyor kafa bulanması yaşanmıyor. Alışverişini yapabilen sağlıklı bir genç kadından bahsediyoruz.

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