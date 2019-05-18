Korkmaz Adıyaman adlı esnaf, "Etrafı arılar sarmıştı, tramvay yoluna kadar gelmişlerdi, korkudan kimse yaklaşamıyordu. Vatandaşlar arıları uzaklaştırmak için birkaç sefer müdahale etti ama yapamadılar. Sonra yabancı bir kişi geldi, arıcılıktan alıyormuş 'Bunlar yeni doğmuş, bunlar sokmaz' dedi. Eliyle arıları koliye topladı. Koli ana kraliçenin olduğu mağaza tabelasına yerleştirildi" diye konuştu.