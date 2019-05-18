Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nde paniği

Beyoğlu üzerinde bulunan bir mağazanın tabelasının altında yeni üreyen arılar paniğe neden oldu.
Etrafta uçuşan yüzlerce caddede yürüyenlere zor anlar yaşattı. Mağaza çalışanlarının arıları uzaklaştırma çabaları yetersiz kaldı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.05.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 17:33
İstiklal Caddesi'nde arı paniği
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İstiklal Caddesi'nde arı paniği

Bugün Beyoğlu 'nde arılar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yavru arılar kraliçe arının bulunduğu mağazanın tabelasını sararak buradan ayrılmadı. O sırada yoldan geçen ve arıcılık yaptığını söyleyen İranlı turist, arıları eliyle bir kolinin içine toplamayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstiklal Caddesi'nde arı paniği

dolu koli mağaza çalışanları tarafından kraliçe arının da bulunduğu tabelaya yerleştirildi.

İstiklal Caddesi'nde arı paniği

Korkmaz Adıyaman adlı esnaf, "Etrafı arılar sarmıştı, tramvay yoluna kadar gelmişlerdi, korkudan kimse yaklaşamıyordu. Vatandaşlar arıları uzaklaştırmak için birkaç sefer müdahale etti ama yapamadılar. Sonra yabancı bir kişi geldi, arıcılıktan alıyormuş 'Bunlar yeni doğmuş, bunlar sokmaz' dedi. Eliyle arıları koliye topladı. Koli ana kraliçenin olduğu mağaza tabelasına yerleştirildi" diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde arı paniği
BİZE ULAŞIN