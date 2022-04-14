İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Türk milletinin ve vatanının bağımsızlığını simgeleyen önemli değerlerden birisidir. İstiklal Marşı'nın 2 kıtası okullarda gür ve coşkulu bir şekilde okunurken, 10 kıtası da ayrı bir merak ile ezberlemek için araştırılıyor. İstiklal Marşı'nın anlamı, bestesi ve kabulü de yine öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile İstiklal Marşı 2 ve 19 kıtası sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İstiklal Marşı 10 kıta sözleri, anlamı, bestecisi, kabulü ve diğer merak edilenler!