İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

İstiklal Marşı 10 kıta sözleri, her duyduğumuzda tüylerimizi diken diken etmektedir. Türk milletinin ve vatanının bağımsızlığını simgeleyen istiklal marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. İstiklal Marşı 10 kıtası sözleri ve anlamı öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir. İstiklal Marşı'nın kabulü, bestecisi ve diğer tüm merak ettiklerinize haberimizde cevap verdik. İşte, İstiklal Marşı 10 kıta okunuşu!

İSTİKLAL MARŞI 10 KITA SÖZLERİ

İstiklal Marşı, okullarda ve törenlerde 2 kıta olarak okunsa da 10 kıtasının sözleri ve anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden birisi olan İstiklal Marşı'nın anlamı, sözleri, okunuşu, bestecisi ve kabulü aşağıda yer alıyor. İşte, İstiklal Marşı sözler;