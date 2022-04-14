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Haberler Yaşam İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı'nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:04

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı'nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Türk milletinin ve vatanının bağımsızlığını simgeleyen önemli değerlerden birisidir. İstiklal Marşı'nın 2 kıtası okullarda gür ve coşkulu bir şekilde okunurken, 10 kıtası da ayrı bir merak ile ezberlemek için araştırılıyor. İstiklal Marşı'nın anlamı, bestesi ve kabulü de yine öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile İstiklal Marşı 2 ve 19 kıtası sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, İstiklal Marşı 10 kıta sözleri, anlamı, bestecisi, kabulü ve diğer merak edilenler!

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

İstiklal Marşı 10 kıta sözleri, her duyduğumuzda tüylerimizi diken diken etmektedir. Türk milletinin ve vatanının bağımsızlığını simgeleyen istiklal marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmış ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. İstiklal Marşı 10 kıtası sözleri ve anlamı öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir. İstiklal Marşı'nın kabulü, bestecisi ve diğer tüm merak ettiklerinize haberimizde cevap verdik. İşte, İstiklal Marşı 10 kıta okunuşu!

İSTİKLAL MARŞI 10 KITA SÖZLERİ

İstiklal Marşı, okullarda ve törenlerde 2 kıta olarak okunsa da 10 kıtasının sözleri ve anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden birisi olan İstiklal Marşı'nın anlamı, sözleri, okunuşu, bestecisi ve kabulü aşağıda yer alıyor. İşte, İstiklal Marşı sözler;

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

İstiklal Marşı 1. Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıtası

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıtası

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İstiklal Marşı 4. Kıtası

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıtası

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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İstiklal Marşı 6. Kıtası

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıtası

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıtası

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıtası

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıtası

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Maarif Vekâleti tarafından başlatılan bir milli marş yarışması sonucu ortaya çıktı. Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliği için kanlı çarpışmaları esnasında bu yarışma gerçekleştirilmiştir. Kazanan kişi için 500 lira ödülün olduğu yarışma 724 yarışmacı katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy, para ödülünün olduğunu bildiği için yarışmaya katılmama kararı almıştır. Daha sonra ise bu kararından vazgeçmiştir.

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okunuşu Ve Anlamı

Kararından vazgeçme nedeni ise Devrin maarif vekili Hamdullah Suphi Bey'in Mehmet Akif Ersoy'a gönderdiği mektup olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Hamdullah Suphi Bey'in mektubunu okuduğunda yarışmaya katılma kararı almıştır. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu marş birinci olmuştur.

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