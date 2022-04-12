İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

Gelinim Mutfakta birçok ev kadının öğlen kuşağında izlemeyi sıklıkla tercih ettiği, gelinlerin kaynanalara hünerlerini gösterdiği bir televizyon programdır. Programın büyük bir izleyici kitlesi olması, Gelinim Mutfakta'da yapılan yemeklerin sosyal medyada çok konuşulmasına yarıyor. İstiridye tatlısı da yapılmasından kısa bir süre sonra sıkça konuşulmaya başladı. Şerbetli olması ve diğer şerbetli tatlılara nazaran hafif olması, iftar sofrası hazırlayacak vatandaşlara büyük bir ilham verdi. Böylece insanlar istiridye tatlısının nasıl yapıldığını ve tariflerini araştırmaya başladı. İşte istiridye tatlısı hakkında bilinmesi gerekenler…