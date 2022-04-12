İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

İstiridye tatlısı, görünüşü ve tadıyla birçok insanın keyifle yediği bir tatlıdır. Gelinim Mutfakta programında yapılan yemekler sürekli gündem olmaktayken, istiridye tatlısı da bu trendden nasibini aldı. Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri olan istiridye tatlısı, Gelinim Mutfakta menüsünde de kendine yer buldu. Gelinlerin yaptığı yemekleri kaynanaların puanladığı programda şerbetli tatlı damga vurdu. İftara az bir süre kala vatandaşlar da "istiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularını sormaya başladı. İşte istiridye tarifi ve malzemeleri…