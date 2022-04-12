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Haberler Yaşam İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 17:15

İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

İstiridye tatlısı, görünüşü ve tadıyla birçok insanın keyifle yediği bir tatlıdır. Gelinim Mutfakta programında yapılan yemekler sürekli gündem olmaktayken, istiridye tatlısı da bu trendden nasibini aldı. Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezlerinden biri olan istiridye tatlısı, Gelinim Mutfakta menüsünde de kendine yer buldu. Gelinlerin yaptığı yemekleri kaynanaların puanladığı programda şerbetli tatlı damga vurdu. İftara az bir süre kala vatandaşlar da "istiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularını sormaya başladı. İşte istiridye tarifi ve malzemeleri…

İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

Gelinim Mutfakta birçok ev kadının öğlen kuşağında izlemeyi sıklıkla tercih ettiği, gelinlerin kaynanalara hünerlerini gösterdiği bir televizyon programdır. Programın büyük bir izleyici kitlesi olması, Gelinim Mutfakta'da yapılan yemeklerin sosyal medyada çok konuşulmasına yarıyor. İstiridye tatlısı da yapılmasından kısa bir süre sonra sıkça konuşulmaya başladı. Şerbetli olması ve diğer şerbetli tatlılara nazaran hafif olması, iftar sofrası hazırlayacak vatandaşlara büyük bir ilham verdi. Böylece insanlar istiridye tatlısının nasıl yapıldığını ve tariflerini araştırmaya başladı. İşte istiridye tatlısı hakkında bilinmesi gerekenler…

İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamur için:

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

2 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

125 g tereyağı

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İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

Şerbeti için:

3 su bardak şeker

1,5 su bardağı soğuk su

3/4 damla limon suyu

Üzeri İçin:

İrmik

İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

İstiridye tatlısınde şerbet ve hamurun yumuşaklığı çok büyük bir etkendir. Su ve toz şekerini bir sos tencerisine alıyoruz. Şeker tamamen eriyince kısık ateşta ara ara karıştırılır. Limon suyu ilave edilip ocaktan alınır.

Hamur içinse yumurta ve toz şekeri geniş bir kaseye alınır. Şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpılır. Diğer tüm malzemeler ilave edilip hamur pürüzsüz hale gelene kadar yoğrulur.

İstiridye tatlısı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta programında yapılan istiridye tatlısının tarifi nedir?

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılıp bir kalıp yordamıyla istiridye yapılır. Ters çevrilip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir. Önceden ısıtılan 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirilir. Soğuyan şerbet sıcak tatlının üzerine gezdirilir. Tatlı, şerbetini çekinceye kadar bekletilir.

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