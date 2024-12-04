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İsveç’de Türk çetesine bilgi sızdıran kâtip Sibel cezaevinde
Giriş Tarihi: 04.12.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
17:54
İsveç’de Türk çetesine bilgi sızdıran kâtip Sibel cezaevinde
İsveç'de çalıştığı mahkemedeki gizli bilgileri Türkligan olarak nam salan suç çetesine aktardığı ileri sürülen adliye kâtibi Sibel Karahan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karahan'ın çete üyesi erkek arkadaşına mahkeme dosyalarına erişim izni verdiği belirlenirken, Adliye'ye giriş sınavında ise kopya çektiği ortaya çıktı.