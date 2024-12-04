İsveç’de Türk çetesine bilgi sızdıran kâtip Sibel cezaevinde

ERİŞİM İZNİ VERMİŞ

Karahan'ın bilgisayarında yapılan incelemede erkek arkadaşının ismini yakalama ve soruşturma dosyalarından kaldırttığı ve bir çok örgüt üyesine bilgisayarına erişim izni verdiği ortaya çıktı.

1 YIL 9 AY CEZA

Gizliliğin ağır ihlali ve suçluyu kayırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Karahan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çete üyelerinin yargılamasına ise devam ediliyor.