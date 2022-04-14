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Haberler Yaşam İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: "Partitül soluyoruz"
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:34

İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: "Partitül soluyoruz"

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah renklerde akmaya başladı. Birçok fabrikanın ve yerleşim yerinin bulunduğu bölgede, kimyasal atıklar nedeniyle rengi değiştiği iddia edilen derenin çevresi de çocukların oyun alanı oldu. Derenin renginin zaman zaman yeşil ve kırmızıya da döndüğünü söyleyen çevre sakini Göktuğ Aktan, "Bu durumdan rahatsızlık duyuyorum. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor" dedi.

DHA
İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: Partitül soluyoruz

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah tonlarda akıyor. Çevresinde fabrikaların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu derenin renk değişiminin tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Dere çevresinde İSKİ'nin ıslah çalışmaları da devam ediyor.

İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: Partitül soluyoruz

YEŞİL VE KIRMIZI AKTIĞI DA OLUYOR
1,5 yıldır derenin yakınında bulunan iş merkezinde çalıştığını belirten çevre sakinlerinden Göktuğ Aktan, "Özellikle son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte Ayamama Deresi üzerinde farklı renk değişiklikleri tespit ettik. Bölgede bulunan tekstil firmaları kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir renk değişiklikleri yaşanıyor.

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İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: Partitül soluyoruz

Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor. Sonuçta bu dere Marmara Denizi'ne akan bir dere. Bölgede birçok iş yeri bulunuyor. Yakın bölgesinde de yerleşim yerleri bulunuyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissettim" ifadelerini kullandı.

İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: Partitül soluyoruz

PARTİKÜL SOLUYORUZ
Derenin renklerinin değişmesinin yanı sıra bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çevreye çok fazla duman yayıldığını belirten Aktan, "Bölgedeki tekstil taşlama atölyelerinden çok fazla duman yayılımıyla da karşılaşıyoruz.

İsyan ettiren görüntü! İstanbul’da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: Partitül soluyoruz

Açık havada çok fazla partikül soluduğumuzu düşünüyorum. Burada dumandan karşı taraftaki yolu bile göremeyecek vaziyete geldiğimiz oluyor" dedi.

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