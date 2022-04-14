İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: "Partitül soluyoruz"

Yeri geliyor mavi, lacivert, yeşil, kırmızı gibi gün içinde değişiklikler oluyor. Sonuçta bu dere Marmara Denizi'ne akan bir dere. Bölgede birçok iş yeri bulunuyor. Yakın bölgesinde de yerleşim yerleri bulunuyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissettim" ifadelerini kullandı.