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İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: "Partitül soluyoruz"
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
13:34
İsyan ettiren görüntü! İstanbul'da Ayamama deresi mavi ve siyah akıyor: "Partitül soluyoruz"
Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi ve siyah renklerde akmaya başladı. Birçok fabrikanın ve yerleşim yerinin bulunduğu bölgede, kimyasal atıklar nedeniyle rengi değiştiği iddia edilen derenin çevresi de çocukların oyun alanı oldu. Derenin renginin zaman zaman yeşil ve kırmızıya da döndüğünü söyleyen çevre sakini Göktuğ Aktan, "Bu durumdan rahatsızlık duyuyorum. Böceklenme, sineklenme gibi bir durumla henüz karşılaşmadık ama karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizi de doğal olarak tedirgin ediyor" dedi.