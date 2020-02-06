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  • İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

’da raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

'da hızlı trenin raydan çıkması sonucu iki vagon devrildi. Kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki seferleri askıya alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 06.02.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 18:20
İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

'nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan , Lodi ilinin Livraga İstasyonu yakınlarında raydan çıktı.

İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Trenin raydan çıkması sonucu iki vagonu devrildi. Kazada, 2 demir yolu işçisi yaşamını yitirirken, 30 kişi de hafif yaralandı.

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İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, Milan-Bolonya arasındaki seferleri askıya alındı.

İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
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İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
İtalya’da hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü, 30 yaralı
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