İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR



Baskılara dayanamayan okul yönetimi ise öğretmen H.S. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öğretmen H.S. ise okul yönetimine verdiği savunmasında, sınıfta öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ancak küfür olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.



