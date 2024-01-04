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Haberler Yaşam İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 07:50

İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

Küfür tartışmalarıyla gündeme gelen Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda yeni bir skandal daha patlak verdi. Özel İtalyan Okulu'nda öğrencilere orta parmağını gösteren ve küfür eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin, kendisini şikâyet eden M.K. (16) adlı öğrenciyi sınıfta bıraktığı öğrenildi.

Muhammed UZUN
İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

İtalyan Okulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H. S.'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı, küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

Mağdur öğrencilerden M.K., yaşadığı durumu ailesine anlattı. 26 Mayıs'ta okula şikâyette bulunan M.K.'nın ailesi, sıfır tolerans politikası beklediklerini ifade ederek, okul yönetiminden daha etkin bir müdahale talep etti.

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İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR

Baskılara dayanamayan okul yönetimi ise öğretmen H.S. hakkında disiplin soruşturması başlattı. Öğretmen H.S. ise okul yönetimine verdiği savunmasında, sınıfta öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ancak küfür olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

H.S, ayrıca, ders işlerken bazı roman kahramanlarını tanımlamak adına küfür ettiğini doğruladı. Okul yönetimi, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi

2 PUAN DÜŞÜK VERİLDİ, SINIFTA KALDI

Ancak soruşturmanın devam etmesine rağmen yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Tartışmaların odağında yer alan H.S.'nin başını çektiği öğretmenler, 8 Haziran'da okulda apar topar bir toplantı düzenleyerek, 25 öğrenciden sadece M.K. hakkında sınıf tekrarı kararı verdi.

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