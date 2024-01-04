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İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
07:50
İtalyan Okulu’nda yeni skandal! Küfür tartışmasında fatura öğrenciye kesildi
Küfür tartışmalarıyla gündeme gelen Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda yeni bir skandal daha patlak verdi. Özel İtalyan Okulu'nda öğrencilere orta parmağını gösteren ve küfür eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin, kendisini şikâyet eden M.K. (16) adlı öğrenciyi sınıfta bıraktığı öğrenildi.