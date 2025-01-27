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Haberler Yaşam İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL'lik dev dolandırma iddiası...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:43

İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL'lik dev dolandırma iddiası...

Manisa'daki bir plastik enjeksiyon fabrikasının İtalyan ve Türk ortağı mahkemelik oldu. Fabrikanın yüzde 85 hissesini elinde bulunduran İtalyan iş insanları Paolo Rossi ile Diego Gibbone, Türk ortağı ve şirketin genel müdürü Ramiz E. ile Öznur Ç.'nin, kendilerini 100 milyon lira dolandırıldıklarını iddia ederek, özel belgede sahtecilik', 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık'tan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ceyhan TORLAK
İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL’lik dev dolandırma iddiası...

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasının yüzde 85 hissesini elinde bulunduran İtalyan iş insanları Paolo Rossi ile Diego Gibbone, 100 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları Selman Eke aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.tu.

İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL’lik dev dolandırma iddiası...

Cimplasta Turkey isimli şirketin yüzde 15 hissesini elinde bulunduran şirketin genel müdürü Ramiz E. ile Öznur Ç.'nin 'özel belgede sahtecilik', 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddia edildi. Türk ortaklarının kendilerini 100 milyon lira dolandırdığını öne süren Rossi ve Gibbone, savcılığa verdikleri dilekçelerinde gerekçelerini de sıraladı.

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İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL’lik dev dolandırma iddiası...

ŞİRKETİN ZARARA UĞRADIĞI RAPORLA ORTAYA ÇIKTI

İtalyan iş insanları Cimplasta Turkey isimli şirketlerindeki hisselerini satmak istedi. Satıştan önce şirket ile ilgili Türkiye ve dünyanın en önde gelen bağımsız denetim kuruluşu Grant Thornton tarafından bir finansal rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda 100 milyon liralık zarar ortaya çıktı.

İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL’lik dev dolandırma iddiası...

FİRMAYI İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLEDİ!

Yapılan suç duyurusunda şirketin ortağı ve genel müdürü Ramiz E.'nin şirketi kasten zarara uğrattığı, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu işlediği, kendi mal varlığını arttırma amacıyla hukuksuz işlemler yaptığı ve firmayı iflasın eşiğine sürüklediği iddia edildi.

İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL’lik dev dolandırma iddiası...

HURDALARI KAYIT DIŞI OLARAK SATMIŞ

Ramiz E.'nin hurdaya ayrılan atık ürünleri kayıt dışı olarak sattığı, üretilen filtrelerin maliyetinin dahi altına satarak şirketi zarara uğrattığı, satın alınmayan hizmetler için sahte fatura düzenlendiği, şirket alacaklarının bir kısmının şirket hesabı yerine kendi hesabına aldığı, hukuka aykırı şekilde kendini maaşa bağladığı, satılabilir ürünleri kusurlu göstererek kayıt dışı olarak sattığı, şirketin ticari sırlarının ifşa ettiği öne sürüldü.

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