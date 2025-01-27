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İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL'lik dev dolandırma iddiası...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:43
İtalyan ve Türk iş insanlarının ortaklığı adliyede bitti! 100 milyon TL'lik dev dolandırma iddiası...
Manisa'daki bir plastik enjeksiyon fabrikasının İtalyan ve Türk ortağı mahkemelik oldu. Fabrikanın yüzde 85 hissesini elinde bulunduran İtalyan iş insanları Paolo Rossi ile Diego Gibbone, Türk ortağı ve şirketin genel müdürü Ramiz E. ile Öznur Ç.'nin, kendilerini 100 milyon lira dolandırıldıklarını iddia ederek, özel belgede sahtecilik', 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık'tan savcılığa suç duyurusunda bulundu.