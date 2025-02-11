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Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:11

İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

İstanbul İtfaiyesindeki dolandırıcılık yangınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Medikal malzeme alıp satacağız diyerek çevresindekilerden para toplayan itfaiyeci Salih Çapkın ve eşi Kübra Çapkın'ın yakın akrabalarını dahi milyonlarca lira dolandırdıkları öğrenildi. Çiftin SABAH Gazetesi'ne ulaşan akrabası; "Benim 20 milyon liraya yakın mağduriyetim var. İlk olarak medikal işi yapacağız dedi. Tüm hastanelere ben sedye vereceğim dedi. Bize Oğuz ve Ahmet adında iki ortaktan bahsetmişti. Ben zaman zaman onlarla da mesaj yolu ile konuşuyordum meğer onlar hayali karakterlermiş. Kübra hanım üzerine farklı numaralar almış bizimle başka biri gibi konuşmuş" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

İstanbul İtfaiyesi'nde 2011'den bu yana görevli olan Salih Çapkın, İBB'ye bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda onbaşı olarak görev yapıyor. Çapkın bir süredir itfaiyedeki mesai arkadaşlarından borsada para kazanıp yüksek kar vereceğini iddia ederek para topladı.

İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra yüzde 8 kâr vadetti. Arkadaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon lira topladı. Ancak borsada yatırım yapacağını söyleyen Çapkın, parasını geri isteyenlere ödeme yapamadı.

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İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

İFADESİNDE "EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ

Mağdurların şikayeti üzerine ifadesi alınan Çapkın eşini suçlayarak "İBB daire başkanlığında onbaşısı olarak çalışıyorum. 2 çocuğumun annesi eşim Kübra daha önce Bursa'da medikalcilik yapmaktaydı. 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı. Bana da itfaiyedeki arkadaşlarından yatırım yapmak isteyenlerden para iste onlara para kazandırayım dedi. Bunun üzerine ben de yatırım yapmak istemeleri halinde paralarınızı değerlendirebileceğiniz söyledim. Birçok arkadaşım şuna miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdiler.

İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

Bende bu paraları eşime gönderdim. Cuma akşamları kar yüzdelerini gönderiyordu ben de arkadaşlarıma bilgi veriyordum para isteyenlere eşim üzerinden para veriyordum. Benim hesabına göre yaklaşık 50 milyon topladım 30 milyon kar dağıttım. Daha sonra benim ailemden de para toplamış benim bilgim olmadan.

İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

Eşimin yanında birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamıyoruz dediler. Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Bende durumu eşime sorunca beni de oyaladı. Ben eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

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