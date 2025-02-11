İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış

Eşimin yanında birlikte borsa yatırımı yaptığı iki kişi olduğunu biliyorum. Paranın COİN kripto hesabında olduğunu ve hesapta sorun olduğu için ödeme yapamıyoruz dediler. Arkadaşlarım ve ailem bana ulaştı. Bende durumu eşime sorunca beni de oyaladı. Ben eşim Kübra ve yanındaki iki kişiden şikayetçiyim." dediği öğrenildi.