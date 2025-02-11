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İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:11
İtfaiyedeki dolandırıcılık yangını büyüyor! Yakın akrabalarını bile dolandırmış
İstanbul İtfaiyesindeki dolandırıcılık yangınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Medikal malzeme alıp satacağız diyerek çevresindekilerden para toplayan itfaiyeci Salih Çapkın ve eşi Kübra Çapkın'ın yakın akrabalarını dahi milyonlarca lira dolandırdıkları öğrenildi. Çiftin SABAH Gazetesi'ne ulaşan akrabası; "Benim 20 milyon liraya yakın mağduriyetim var. İlk olarak medikal işi yapacağız dedi. Tüm hastanelere ben sedye vereceğim dedi. Bize Oğuz ve Ahmet adında iki ortaktan bahsetmişti. Ben zaman zaman onlarla da mesaj yolu ile konuşuyordum meğer onlar hayali karakterlermiş. Kübra hanım üzerine farklı numaralar almış bizimle başka biri gibi konuşmuş" ifadelerini kullandı.