İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, mübarek Ramazan'ın bereketinden daha çok nasiplenmek için birçok Müslüman itikafa girmek ile ilgili araştırma yapıyor. İtikaf nedir, itikafa girmek ne demek ve itikaf nasıl yapılır sorularına yanıt arayan birçok vatandaş, Diyanet'in bu konuyla ilgili açıklamaları ve itikaf ile ilgili hadisler yardımıyla bilgi ediniyor. İtikafa ne zaman girilir ve Ramazan'ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır soruları da Müslüman aleminin araştırmaları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Ramazan ayında, özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. Tam kapanma sebebiyle evlerde olan vatandaşlar evde itikaf olur mu, nasıl olur, itikaf şartları nelerdir sorularına da cevap arıyor.