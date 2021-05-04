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Haberler Yaşam İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:58

İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da ? ?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, mübarek Ramazan'ın bereketinden daha çok nasiplenmek için birçok Müslüman itikafa girmek ile ilgili araştırma yapıyor. İtikaf nedir, itikafa girmek ne demek ve itikaf nasıl yapılır sorularına yanıt arayan birçok vatandaş, Diyanet'in bu konuyla ilgili açıklamaları ve itikaf ile ilgili hadisler yardımıyla bilgi ediniyor. ve Ramazan'ın son 10 günü itikaf nasıl yapılır soruları da Müslüman aleminin araştırmaları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Ramazan ayında, özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. Tam kapanma sebebiyle evlerde olan vatandaşlar , nasıl olur, itikaf şartları nelerdir sorularına da cevap arıyor.

İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

Genellikle camilerde gerçekleştirilen ve Allah'a yakın olmak amacıyla girilen itikaf, Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte yine gündemdeki yerini aldı. Bu terimle yeni karşılaşan vatandaşlar itikaf nedir, nasıl yapılır, itikaf şartları neler sorularına cevap aradı. Daha çok camilerde yapılan itikaf, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonucu çoğunlukla evde gerçekleştirilecek. Bu sebeple vatandaşlar , nasıl olur sorularını inceliyor. Bununla birlikte kadınlar için itikaf nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında yer alıyor.

İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

İTİKAFA GİRMEK NE DEMEK?

İtikaf nedir sorusunun yanıtı kelimenin kökü olan akf sözünden geçmektedir. Kelimenin anlamı "hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak" şeklindedir. Bu kelime, fıkıh terimi olarak kişinin kendini dünyevi işlerden uzak tutarak ibadet amacıyla bir müddet camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kişiye mutekif veya akif denir. Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman itikafa girebilir. İtikafa beş vakit namaz kılınan bir mescitte veya camide girilmesi gerekir.

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İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

İTİKAF ŞARTLARI NELERDİR?

  • Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart olduğu gibi itikâfta da şarttır. Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez.
  • Erkeğin beş vakit cemaatle namaz kılanan mescidde itikâfa girmesi. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de, sonra Mescid-i Aksâ'da olandır.
  • Oruç. Vâcib olan itikâf için şarttır.
  • Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları.
İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ramazan ayında ve özellikle ayın son on gününde itikafta olduğu pek çok hadis-i şerifle sabittir. (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77) Bu nedenle daha çok Ramazan ayının son on gününde itikafa girilir. Bu sebeple 2021 Ramazan ayı itikaf günleri Ramazan'ın son 10 günü olan 3 Mayıs ile 12 Mayıs arasını kapsıyor.

İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan'da itikafa ne zaman girilir? Evde itikaf olur mu?

İTİKAFA NASIL NİYET EDİLİR?

Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Niyet diğer ibadetlerde olduğu gibi itikafta da şarttır. Yalnızca camide beklemek yeterli olmaz. Kişi, "Allah rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikâf yapmaya niyet ettim" demekle ve kalbinden geçirmekle bunu nefsine vâcib kılar. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz. Aksi takdirde itikâfı bozulur, yeniden itikâfa girmesi gerekir.

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