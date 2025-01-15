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İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ 2025 OCAK: Zamlı İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ne kadar oldu,kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
08:40
İUP MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ 2025 OCAK: Zamlı İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ne kadar oldu,kaç TL?
İUP maaş ödeme takvimi 2025 Ocak ayıyla sorgulanıyor. İşgücü Uyum Programı kapmasında yapılacak ödemelere ocak ayı itibarıyla zam yapıldı. Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen ödemeler için gözler tarihlere çevrildi. Peki, İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?