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İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 zamlı İUP maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
08:21
İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2025 zamlı İUP maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarına yapılan zam, pek çok katılımcı tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklamaların ardından, bu maaş artışlarının hangi tarihlerde hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2025 zamlı İUP maaşı ödeme tarihleri...