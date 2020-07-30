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İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

tebrik mesajları binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi, bu kurban bayramında da ve dualı sözler, uzakta yaşayan yakınlarını tebrik etmek isteyen müslümanlar için merak konusu oldu. Bu başlık altında, 2020 kurban bayramı mesajları, kısa ve uzun, resimli ve resimsiz olarak yer almaktadır. Haber içerisinden seçeceğiniz resimli kurban bayramı mesajı ve sözlerini, , , Twitter ve SMS yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. İşte, en güzel resimli kurban bayram mesajları! Bayramınız mübarek olsun, tüm islam alemine hayırlı bayramlar!

Giriş Tarihi: 30.07.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 21:58
İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte da müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Uzakta yaşayan sevdiklerinin bu mübarek gününü tebrik etmek isteyen milyonlar, resimli kurban bayram mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Kısa ve uzun bayram mesajları ile resimli bayram tebrik kartları, bu başlık altında yer alıyor. Aşağıdan seçeceğiniz resimsiz ve resimli bayram mesajı ya da sözünü, istediğiniz platform üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. İslam aleminin mübarek olsun, hayırlı bayramlar!

BAYRAM MESAJLARI 2020

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili paylaşımlar başladı. Bu mutlu günde sevdiklerini unutmamak ve onları mutlu etmek isteyenler bayram mesajı araştırmalarına başladı. Resimli bayram mesajları ile tüm yakınlarınıza güzel dileklerinizi ileterek bayramını kutlayabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Anneye, babaya, akrabaya, arkadaşa gönderebileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajı seçenekleri aşağıda yer alıyor. Kısa, uzun iyi bayramlar mesajlarını , Facebook, veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim

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İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun"

Mübarek 'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!
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İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

İyi bayramlar | Kurban Bayram mesajı: 2020 resimli mesajlar ile Bayramınız mübarek olsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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