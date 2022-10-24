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Haberler Yaşam İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:10

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal, Sarıyer'de kiracı olarak kaldığı milyonluk daireyi harabeye çevirdi. Kaldığı dairenin yaklaşık 100 bin TL'yi bulan iki yıllık aidatını ödemeyen Ünal, daireye yaklaşık 300 bin TL de zarar verdi. Ev sahibi Funda Yılmaz, mahkeme yoluyla dairesini boşaltırken Ahmet Ünal ile de mahkemelik oldu.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

Sarıyer Tarabya'da 350 metre kare bir dairesi bulunan Funda Yılmaz, dairesini İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal'a kiraya verdi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

Yaklaşık 5 yıl kiracı olarak daireyi kullanan Ahmet Ünal, sitenin iki yıllık aidatı olan 100 bin TL'yi ödemedi.

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İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

Yılmaz'a aylık 14 bin liradan iki aylık kirasını da ödemedi. Funda Yılmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen kirasını ödemeyen Ünal, daireyi de harabeye çevirdi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

EVİ HARABEYE ÇEVİRDİ
350 metre karelik dairenin salonundaki prizler söken Ünal, pencere kulplarına zarar verdi. Dairenin zemin parkeleri zarar görerek yerinden çıkarken dairenin bazı pencereleri ile ayna ve camları kırıldı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!

Banyoda bulunan küveti, mutfak dolaplarını ve fırını kullanılmaz hale getiren Ahmet Ünal'ın sebep olması sebebiyle alt komşunun evini su basarken yine prizde unutulan bilgisayar sebebiyle dairede yangın çıktı.

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