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İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
11:10
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal, Sarıyer'de kiracı olarak kaldığı milyonluk daireyi harabeye çevirdi. Kaldığı dairenin yaklaşık 100 bin TL'yi bulan iki yıllık aidatını ödemeyen Ünal, daireye yaklaşık 300 bin TL de zarar verdi. Ev sahibi Funda Yılmaz, mahkeme yoluyla dairesini boşaltırken Ahmet Ünal ile de mahkemelik oldu.