İYİ Parti milletvekili adayları 2023 tam liste: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi

İYİ Parti milletvekili adayları 2023 tam liste gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde partilerin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi il il araştırılmaya başlandı. İYİ Parti 9 şehirde aday göstermezken listede bulunan isimler arasında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin var. Peki, aday listesinde kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı? İşte, İYİ Parti milletvekili adayları 2023 tam liste...