Son Dakika İyi Parti milletvekili adayları 2023 isim listesi yayında! 28. Dönem İyi Parti milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

İstanbul 2. Bölge
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
İSMET KOÇAK
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İstanbul 3. Bölge
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
İzmir 1. Bölge
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
İzmir 2. Bölge
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
Kahramanmaraş
AHMET ÇABUKEL
NESLİHAN KOCA NERGİZ
ZİYA DUMLUPINAR
BURAK SERT
ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK
İRFAN MERT YIKAN
EMİNE LEBLEBİCİ
SERDAL KURTOĞLU
Kars
ALPASLAN YÜCE
AYTAÇ ERMAN KESGİN
AYŞE TARLAK YILMAZ
Kastamonu
AHMET KATAR
METİN ATEŞ
MUSTAFA GÜVENÇ
Kayseri
DURSUN ATAŞ
ABDULLAH İLKER SUNGUR
HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
BETÜL TOSUN
KAZIM YÜCEL
SERAP DURMUŞ
SÜLEYMAN BOZKURT
MEHMET SEBATİ ATAMAN
SEDAT KILINÇ
BELGÜZAR KILIÇ
Kırklareli
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
SİBEL PİŞKİN
HİLMİ KAHRAMAN
Kırşehir
TURAN YILDIRIM
ASAF KAYAOĞLU
Kocaeli
LÜTFÜ TÜRKKAN
ŞANBAZ YILDIZ
MEHMET KAMİL ŞİRİN
PELİN FİLİZ COŞTUR
NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
ALİPAŞA NAİPOĞLU
ABDULKADİR ERBAĞCI
YÜKSEL ERCAN
ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
HASAN SIR
SEDA BÜYÜKKARA
GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
AŞKIN ÖZÖN
SAVAŞ EMİNOĞLU
Konya
ÜNAL KARAMAN
FAHRETTİN YOKUŞ
SELİN TOZOĞLU
OSMAN FEDAİ
SÜLEYMAN ŞENOL
YAŞAR YAMAN
TOLUNAY ÖZÇELİK
ESRA TOTAN
NURİ ÜNALAN
ERHAN GÖKMEN
HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
ADNAN AYYILDIZ
İSMAİL AFŞAR
İBRAHİM ÇALIŞKAN
SEMA VADİ
Kütahya
ORHAN ÖZATİK
SEYDİ KARAKUŞ
EROL ERTÜRK
NURCAN DUYGU
TANSU COŞKUN
Malatya
ŞEYHMUS GÖÇMEZ
ATİLLA ŞAHİN
ELİF APOHAN
SELÇUK HAN
METİN KAPIDERE
MENİJE NUR ÖZCAN
Manisa
ŞENOL SUNAT
HASAN ERYILMAZ
FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ
MEHMET KOÇ
GÜRHAN ÖZCAN
ORKUN ŞIKTAŞLI
ASLI ÖZ
KAZIM ÖZSOY
BİRGÜL BOZKURT
MEHMET DOĞAN
Mardin
ENVER ABEŞ
SONGÜL SADİOĞLU
ABDULLAH KARAKEÇİ
ABDULMUTALİP IRMAK
ŞEYHMUS MUSAOĞLU
AZİZ ARDA UĞUR