İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olabilecek tüm durumları engellemek adına çeşitli önlemler aldı. 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan bayram 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Bu noktada vatandaşlar sokakta, parkta, bahçede kurban kesmenin cezası ne kadar, kaç TL araştırıyor. İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2024...