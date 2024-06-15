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İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
09:58
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "izinsiz alanda kurban kesme cezası" araştırmasına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı boyunca çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı tedbirler alıyor. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakanlara de çeşitli cezalar uygulanacak. Peki, nerelerde kurban kesmek yasak? Sokakta, bahçede, umuma açık yerde kurban kesmek yasak mı, para cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası