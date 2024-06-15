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Haberler Yaşam İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:58

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. 4 gün sürecek olan bayram 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar "izinsiz alanda kurban kesme cezası" araştırmasına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı boyunca çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı tedbirler alıyor. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakanlara de çeşitli cezalar uygulanacak. Peki, nerelerde kurban kesmek yasak? Sokakta, bahçede, umuma açık yerde kurban kesmek yasak mı, para cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olabilecek tüm durumları engellemek adına çeşitli önlemler aldı. 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan bayram 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Bu noktada vatandaşlar sokakta, parkta, bahçede kurban kesmenin cezası ne kadar, kaç TL araştırıyor. İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2024...

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

İZİNSİZ ALANDA KURBAN KESMENİN CEZASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlarda kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira ceza uygulanacağı açıklandı.

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İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

KURBAN KESMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
Bakanlık tarafından, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satışı ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira ceza verilecek.

İzinsiz alanda kurban kesmenin cezası 2024: Çevre Şehircilik Bakanlığı uyardı! Kurban kesmek için izin olmayan yerler listesi
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