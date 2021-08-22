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Haberler Yaşam İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!
Giriş Tarihi: 22.08.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 17:03

İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

İzmir Çeşme'deki gece kulübünde korkunç bir cinayet işlendi. 33 yaşındaki Alpay Kalyon, vale tarafından bıçaklanarak katledildi. Yeni ortaya çıkan görüntüler tüyler ürpertti.

İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, dün, gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti.

İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı.

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İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Çeşme’deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!

Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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