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Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:19

İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de yeni bir deprem daha oldu. Güne hissedilir bir sarsıntıyla başlayan vatandaşlar peş peşe yaşanan depremler nedeniyle duydukları tedirginliği sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sererken öte yandan "19 Kasım Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntı sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Peki, Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" İşte detaylar.

İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

İzmir'de sabah saatlerinde yaşanan deprem bölge halkını korkuttu. Son günlerde peş peşe depremlerle karşı karşıya kalan şehirde vatandaşlar artık tedirginlik içerisinde yaşıyor. Sosyal medyada da sarsıntının şiddetiyle ilgili paylaşımlarda bulunan İzmirliler bu noktada "19 Kasım Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler verileri de bu kapsamda merak ediliyor. İşte İzmir deprem haberinin detayları.

İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD yaşanan sarsıntı sonrası şu verileri paylaştı;

Büyüklük 3.1 (ML)

Yer Gaziemir (İzmir)

Tarih (TS)19-11-2022 08:17:17

Enlem 38.328

Boylam 27.168

Derinlik9.07 (KM)

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İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde saat 8:17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ