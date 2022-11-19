Haberler Yaşam İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:19

İZMİR DEPREM H ABERİ! Kandilli - AFAD son depremler: 19 Kasım Az önce İzmir’de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de yeni bir deprem daha oldu. Güne hissedilir bir sarsıntıyla başlayan vatandaşlar peş peşe yaşanan depremler nedeniyle duydukları tedirginliği sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sererken öte yandan "19 Kasım Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntı sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Peki, Az önce İzmir'de deprem mi oldu, ne zaman, kaç şiddetinde, büyüklüğünde?" İşte detaylar.