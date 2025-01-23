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İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
07:08
İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?
İzmir'de meydana gelen depremle ilgili detaylar vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri paylaştı. Depremi hissedenler, "İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, 23 Ocak İzmir depremiyle ilgili merak edilen detaylar...