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Haberler Yaşam İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 07:08

İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

İzmir'de meydana gelen depremle ilgili detaylar vatandaşların gündeminde. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri paylaştı. Depremi hissedenler, "İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, 23 Ocak İzmir depremiyle ilgili merak edilen detaylar...

İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

İzmir'de yaşanan deprem, vatandaşları araştırmaya yöneltti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleri, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü gibi detayları ortaya koydu. Paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssü Karaburun olarak belirlendi. İşte, İzmir deprem son dakika detayları...

İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

İZMİR DEPRM SON DAKİKA

23 Ocak 2025 tarihinde saat 05.59'da Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesine 87.11 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçülürken, enlemi 38.75667 kuzey, boylamı ise 25.40472 doğu olarak kaydedildi.

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İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

AFAD DUYURDU!

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-01-23
Saat:05:59:10 TSİ
Enlem:38.75667 N
Boylam:25.40472 E
Derinlik:9.13 km

İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?
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