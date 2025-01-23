İZMİR DEPRM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! İzmir deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç?

İzmir'de yaşanan deprem, vatandaşları araştırmaya yöneltti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleri, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü gibi detayları ortaya koydu. Paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssü Karaburun olarak belirlendi. İşte, İzmir deprem son dakika detayları...