İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olurken risk grubuna göre illerde İzmir'in risk durumu merak ediliyor. Üçüncü büyük ilimizden biri olan İzmir risk haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken İzmir hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre İzmir'in risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası da İzmir hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi sorular netlik kazanması bekleniyordu. İşte Düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası!