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Haberler Yaşam İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olurken risk grubuna göre illerde 'in risk durumu merak ediliyor. Üçüncü büyük ilimizden biri olan İzmir risk haritasına göre tehlikeli iller arasında bulunurken İzmir hangi risk grubunda, ne renk, Türkiye koronavirüs haritasına göre İzmir'in risk durumu nedir ve değişti mi sorularının yanıtları milyonların gündemine geliyor. Vakalarda yaşanan artış sonrası, bazı illerde renk değişimi söz konusu olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası da İzmir hangi risk grubunda, ne renk, değişti mi gibi sorular netlik kazanması bekleniyordu. İşte Düşük, orta ve yüksek risk grubu haritası!

Giriş Tarihi: 15.03.2021 20:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 20:34
İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

'in risk durumu milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken İzmir hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi turuncu olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni kabine toplantısıyla İzmir risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

İzmir risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen ve risk durumu ile ilgili detaylar şöyle;

İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

KABİNE TOPLANDI! GÜNDEM KORONAVİRÜS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

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İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

SALGINA İLİŞKİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Mutasyonlu koronavirüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve 'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

İzmir hangi risk grubunda, ne renk? 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

BİRÇOK İLDE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir. Aşılama süreci de gündemde

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Koronavirüs ile mücadelede son durumu Bilim Kurulu ile ele alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, illerdeki artış oranlarını, son vaka sayılarını ve renk kodları ile belirlenen risk haritasını Bakanlar Kurulu'na sunacak.

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