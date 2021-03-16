İzmir hangi risk grubunda, ne renk? Türkiye'nin yeni koronavirüs risk haritasında İzmir’in risk durumu nedir ve değişti mi?

İzmir'in risk durumu milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında risk grubuna göre iller ayrılmış düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı olarak duyulurken İzmir hangi risk grubunda, ne renk gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Şu an da rengi turuncu olan ilimizde değişiklik yapılması söz konusu olabilir. 15 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni kabine toplantısıyla İzmir risk durumu nedir ve değişti mi, hangi renk soruları yanıt bulması beklenirken tedbirlerin devam etmesi kararı alındı.

İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA, NE RENK?

İzmir risk durumu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak turuncu olarak belirlenen İzmir risk haritası ve risk durumu ile ilgili detaylar şöyle;