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Haberler Yaşam İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: 'Deniz kentin içine girecek'
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:00

İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: 'Deniz kentin içine girecek'

Uzmanlar tarafından İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı. Yanlış yerleşim nedeniyle deprem anında yıkım yaşanması endişe ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı, o ilçeleri işaret ederek denizin kentin içine gireceğinin uyarısını yaptı.

DHA
İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

Yakın tarihte yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimlerden tek tek deprem uyarıları geliyor. İzmir için ise korkutan deprem uyarısı geldi. İşte detaylar...

İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

İZMİR İÇİN KORKUTAN DEPREM UYARISI!

İzmir'de mevcut yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası bir depremde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.

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İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

'DENİZ KENTİN İÇİNE GİRECEK'

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, kentte olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma yaşanacağını, denizin kentin içine doğru yürüyeceğini belirterek, "Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" dedi.

İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

Türkiye'de deprem tehdidi en yüksek kentlerden olan İzmir'de deprem üretebilecek birçok fay hattı bulunuyor. Mevcut yapı stokunun eski olması, yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası depremde kentin birçok bölgesinde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.

İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

İzmir'in yerleşim alanlarında sıkıntılar olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, "Doğa bize sorunlu alanları gösteriyor. Bunlardan biri olan Bayraklı, Meles Deltası'nın üzerine kurulmuş. Meles, 'porsuk' demek. Porsuk da suyu seven bir hayvan.

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