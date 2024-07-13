Haberler
Yaşam
İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: 'Deniz kentin içine girecek'
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
12:00
İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: 'Deniz kentin içine girecek'
Uzmanlar tarafından İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı. Yanlış yerleşim nedeniyle deprem anında yıkım yaşanması endişe ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı, o ilçeleri işaret ederek denizin kentin içine gireceğinin uyarısını yaptı.