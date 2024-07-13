İzmir için korkutan deprem uyarısı yapıldı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat: ’Deniz kentin içine girecek’

Türkiye'de deprem tehdidi en yüksek kentlerden olan İzmir'de deprem üretebilecek birçok fay hattı bulunuyor. Mevcut yapı stokunun eski olması, yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası depremde kentin birçok bölgesinde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.