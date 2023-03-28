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Haberler Yaşam İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:50

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

Ramazan'ın üçüncü günüyle beraber binlerce kişi İzmir iftar saati kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; binlerce kişi kendilerine dinen farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il iftar ve sahur vakti saatlerini inceliyor. "28 Mart bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" soruları bugün de gündemde yerini aldı. İşte 2023 İzmir İmsakiye ve detaylar...

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

İzmir iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri Diyanet tarafından belli oldu. Müslüman âleminin büyük bir heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi ile vatandaşlar ibadet ettikleri yerlerdeki ezan saatlerini merak ediyor. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar iftarın yaklaşmasıyla birlikte "28 Mart bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 6. Günü bugün idrak ediliyor. İşte Ramazan imsakiyesi ile İzmir iftar saati ve detaylar...

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

İZMİR İMSAK VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir İmsak vakti: 05:34

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İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

28 Mart İzmir İftar Vakti: 19:37

İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir.

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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