Haberler Yaşam İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:50

İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta? 28 Mart 2023 İmsakiye ile İzmir sahur vakti ve iftar saatleri

Ramazan'ın üçüncü günüyle beraber binlerce kişi İzmir iftar saati kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; binlerce kişi kendilerine dinen farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il iftar ve sahur vakti saatlerini inceliyor. "28 Mart bugün İzmir iftar vakti saat kaçta?" soruları bugün de gündemde yerini aldı. İşte 2023 İzmir İmsakiye ve detaylar...