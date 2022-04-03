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Haberler Yaşam İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:
Giriş Tarihi: 03.04.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 14:38

İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

İzmir İmsakiye takvimi ile sahur saati ve iftar vakti araştırmaları bugün de hız kazandı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle il il imsakiyeleri inceliyor. "Bugün İzmir'de iftar vakti ve sahur saati kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İbadetlerini yerine getirecek olan kişilerin bu detayları bilmesi gerekiyor. Peki, 2022 İzmir İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta? İşte tüm detaylar...

İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam âleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Ramazan İmsakiyesi içerisinde 30 günlük İzmir iftar ve sahur saati – vakti de belli olmuş oldu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bu kapsamda ikamet ettikleri ildeki sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki, 2022 İmsakiye ile İzmir sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan İmsakiyesi ve detaylar...

İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç ile başlayacak olan Ramazan ayında oruç her gün imsak vakti ile başlayıp akşam güneşin batışı ile son bulacak. İşte 2022 İzmir İmsakiye ile sahur - iftar vakti saatleri…

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:45

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:46

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İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

TÜRKÇE ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

-Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir.

Sevgili Peygamberimiz "Sahurda yemek yiyiniz., çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.

İMSAKİYE: İzmir’de iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor? İzmir İmsakiye ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti:

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İzmir 3 Nisan Pazar: 21:01

İzmir 4 Nisan Pazartesi: 21:02

İzmir 5 Nisan Salı: 21:03

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