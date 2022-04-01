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Haberler Yaşam İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:42

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İzmir İmsakiye 2022: Mübarek Ramazan ayı için artık sayılı saatler kaldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı için müminler ilk iftar saati ve ilk sahur vakti araştırmasına koyuldu. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 İzmir İmsakiyesi ile ilk iftar saati ve ilk sahur vakti saat kaçta soruları yanıt buldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için iftar vakti, imsak saati ve sahur vakti gibi merak edilenler sabah.com.tr'de imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, 2022 İzmir İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir imsakiye 2022;

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İzmir İmsakiye 2022 Diyanet tarafından yayınlandı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek günde oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler, İzmir iftar vakti ve İzmir sahur saati araştırmalarına şimdiden başladı. Bilindiği üzere ilk teravih ve ilk sahur bugün idrak edilecek. Peki, 2022 İzmir İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir imsakiye 2022;

İZMİR İMSAKİYESİ 2022 | İZMİR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR VAKTİ

Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı. Mübarek Ramazan ayında müminler oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek günde iftar saatleri ve sahur vaktini merak edenler, Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilecek.

İZMİR İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İzmir için sahur vakti ve iftar saati şöyle;

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:25

İlk İftar Vakti: 19:42

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:45

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:46

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İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İZMİR'DE İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

İzmir ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:59'da okunacak olan yatsı ezanı ile yatsı namazının hemen ardından kılınacaktır.

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İLK SAHUR SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

İzmir için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:25'te okunacak olan sabah ezanı ile birlikte sona erecek ve imsak vakti başlayacaktır.

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İZMİR'DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRACAK CAMİLER

TorbalıİMAM HATİP LİSESİ TATBİKAT C.

KemalpaşaKADİR ÖZER C.

BornovaKÜÇÜK C.

KaraburunMÜFTÜLÜK SİTESİ MESCİDİ

ÖdemişGÜRCÜZADE C.

TireLÜTFİPAŞA C.

BornovaPINARBAŞI YIKIKMİNARE C.

MenderesSAMANCIOĞLU C.

BucaHİCRET MESCİDİ

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