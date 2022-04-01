İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İzmir İmsakiye 2022: Mübarek Ramazan ayı için artık sayılı saatler kaldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı için müminler ilk iftar saati ve ilk sahur vakti araştırmasına koyuldu. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 İzmir İmsakiyesi ile ilk iftar saati ve ilk sahur vakti saat kaçta soruları yanıt buldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için iftar vakti, imsak saati ve sahur vakti gibi merak edilenler sabah.com.tr'de imsakiye sayfasında yer alıyor. Peki, 2022 İzmir İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir imsakiye 2022;