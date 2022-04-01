İZMİR İMSAKİYE 2022 | İzmir iftar vakti yayınlandı! 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta?

İzmir İmsakiye 2022 Diyanet tarafından yayınlandı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek günde oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler, İzmir iftar vakti ve İzmir sahur saati araştırmalarına şimdiden başladı. Bilindiği üzere ilk teravih ve ilk sahur bugün idrak edilecek. Peki, 2022 İzmir İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir imsakiye 2022;

İZMİR İMSAKİYESİ 2022 | İZMİR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR VAKTİ

Ramazan ayına artık sayılı saatler kaldı. Mübarek Ramazan ayında müminler oruç ibadetlerini yerine getirecek. Bu mübarek günde iftar saatleri ve sahur vaktini merak edenler, Sabah'ın İmsakiye takvimi üzerinden 30 günlük iftar saatleri tablosuna ulaşabilecek.

İZMİR İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İzmir için sahur vakti ve iftar saati şöyle;