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Haberler Yaşam İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:00

İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı geri sayımı sürerken İmsakiye takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İftar ve sahur yemeklerini İzmir'de hazırlayacak olan vatandaşlar, İzmir sahur ve iftar saatlerine yoğunlaştı. Ramazan ayında oruca niyetlenecek olan vatandaşlar, İzmir imsak vakitleri ve 2022 sahur ve iftar saatlerini Diyanet'in 2022 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenecekler. Diyanet ile İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu! Peki; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte İzmir İmsakiye takvimi 2022

İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

İslam aleminin huzura kavuştuğu Ramazan ayı için nefesler tutuldu. Diyanet İzmir İmsakiye takviminde gün gün iftar ve sahur saatleri yanı sıra sabah ve akşam saatleri de yer alıyor. Bu noktada Ege Bölgesi'nin İzmir ilçesinde yaşayan vatandaşlar İzmir iftar vakti ve sahur saati kaçta sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ!

İzmir başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2022 yılı İmsakiye takvimini yayınladı. İzmir 2022 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 05:25'da giriyor. İzmir ilk iftarı da 2 Nisan cumartesi akşamı saat 19:42'de açacak.

İZMİR imsakiye için tıklayınız

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

İZMİR İÇİN İMSAKİYE

Tarihler/ Günler/İmsak/ Güneş/ Öğle/ İkindi/ Akşam/ Yatsı

1 2 Nisan Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00

2 3 Nisan Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01

3 4 Nisan Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02

4 5 Nisan Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03

5 6 Nisan Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05

6 7 Nisan Perşembe 05:16 06:41 13:19 16:55 19:47 21:06

İzmir İmsakiye takvimi! İzmir iftar vakti ve sahur saati belli oldu; İlk iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
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