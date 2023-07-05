Haberler Yaşam İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:03

İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

İzmir'de kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan katil Saparmurat Haliyev'ın işlediği son yılların en korkunç cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı çarpıcı detaylara göre, olaydan sonra tutuklanan İzmir kasabı lakaplı katil Haliyev'in cinayetten sonra en çok sevgilisi Gülkamar ile uğraştığı ve 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı. Daha önceden kasaplık yaptığı öğrenilen Haliyev'in sevgilisinden sonra en çok Ruslan Kerimov'un cesediyle uğraştığı belirlendi. İzmir kasabının Kerimov'i 42 parçaya ayırdığı anlaşıldı. Olay yerinden toplanan toplam 121 ceset parçası İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanlarının gece gündüz çalışarak 2 günlük bir sürede birleştirilerek DNA analiziyle kimlik tespiti rekor bir sürede tamamlandı. Normalde 3-4 ay sürecek DNA analizi çalışanların sıkı çalışmasıyla çok kısa sürede bitirildi.