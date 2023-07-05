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Haberler Yaşam İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:03

İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

İzmir'de kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan katil Saparmurat Haliyev'ın işlediği son yılların en korkunç cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı çarpıcı detaylara göre, olaydan sonra tutuklanan İzmir kasabı lakaplı katil Haliyev'in cinayetten sonra en çok sevgilisi Gülkamar ile uğraştığı ve 71 parçaya ayırdığı ortaya çıktı. Daha önceden kasaplık yaptığı öğrenilen Haliyev'in sevgilisinden sonra en çok Ruslan Kerimov'un cesediyle uğraştığı belirlendi. İzmir kasabının Kerimov'i 42 parçaya ayırdığı anlaşıldı. Olay yerinden toplanan toplam 121 ceset parçası İzmir Adli Tıp Kurumu çalışanlarının gece gündüz çalışarak 2 günlük bir sürede birleştirilerek DNA analiziyle kimlik tespiti rekor bir sürede tamamlandı. Normalde 3-4 ay sürecek DNA analizi çalışanların sıkı çalışmasıyla çok kısa sürede bitirildi.

Ceyhan TORLAK
İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini derin dondurucuya sığdırabilmek için cesetlerini parçalara ayırdığı belirlendi. Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

KARNI ACIKINCA YAKALANDI
Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

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İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

İzmir kasabı Haliyev'in cinayetlerden sonra Bayraklı'dan Çeşme ilçesine geldiği belirlendi. Bir süre ormanlık alandaki bir ağaç kavuğunda saklanan Haliyev, karnı acıkınca ağaç kavuğundan çıkarak yakınlardaki bir inşaat alanında bulunan konteynırların olduğu yere gelince bölgedeki polisler tarafından yakalandı.

İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

İlk başta polislere teslim olmak istemeyen Haliyev bıçakla polislere saldırdı. Havaya ateş açılınca bıçağı yere bırakan Haliyev gözaltına alındı.

İzmir kasabı sevgilisini 71 erkeği 42 parçaya ayırmış! Karnı acıkınca…

Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı.

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