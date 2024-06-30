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İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
09:33
İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede hızla yayıldı. Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde sıçrayan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere başlandı. 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.