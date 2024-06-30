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Haberler Yaşam İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 09:33

İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede hızla yayıldı. Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde sıçrayan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere başlandı. 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.

İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

4 UÇAK, 8 HELİKOPTER, 44 ARAZÖZ, 14 SU İKMAL ARACI
Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.

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İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir Menderes ve Selçuk’ta orman yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

'TEHDİT ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR YERLEŞİM MERKEZİ YOK'

Yangının başlamasının ardından bölgeye giderek incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumla ilgili açıklama yaptı. "Şu ana kadar geldiğimiz noktada Çeşme ve Torbalı'yla alakalı kontrol altına alındı bilgisini veriyoruz.

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