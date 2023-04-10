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Haberler Yaşam İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:24

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "İzmir seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. İzmir coğrafi açıdan kuzey ve güney olarak iki farklı bölgeye ayrılmakta. Bu neden merkez ilçeler ile kırsaldaki ilçeler iç içe aynı bölgelerde yer alabiliyor. Vatandaşlar, İzmir 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir 1. bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. İzmir seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden İzmir 1. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte İzmir seçim bölgeleri 2023

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

İzmir seçim bölgeleri nereler sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her parti seçim bölgeleri için aday çıkarmakta ve o bölgede yeterli oya sahip olursa gösterilen aday milletvekili olmakta. Bu noktada milletvekili aday listelerine bakan vatandaşlar, İzmir seçim bölgeleri 2023 hakkında araştırmalara başladı. İşte detaylar

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

SEÇİM NE ZAMAN?

2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak.

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İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

İZMİR 1. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

İZMİR 2. SEÇİM BÖLGESİ NERESİ?

Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Beragama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

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