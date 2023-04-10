Haberler Yaşam İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:24

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 İzmir 1. 2. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "İzmir seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. İzmir coğrafi açıdan kuzey ve güney olarak iki farklı bölgeye ayrılmakta. Bu neden merkez ilçeler ile kırsaldaki ilçeler iç içe aynı bölgelerde yer alabiliyor. Vatandaşlar, İzmir 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir 1. bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. İzmir seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden İzmir 1. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte İzmir seçim bölgeleri 2023